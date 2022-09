La caccia al bomber fa tremare l’Inter: assalto a Lautaro

Il top club è a caccia di nuove punte e si guarda attorno in vista delle prossime sessioni di mercato: assalto a Lautaro, l’Inter trema

Concentrazione massima sul Torino. L’Inter quest’oggi ha assoluto bisogno di portarsi a casa tre punti molto significativi, che ridarebbero fiducia alla truppa nerazzurra dopo i recenti risultati negativi in Serie A e in Champions League. Contro i granata targati Juric non è mai semplice raccogliere bottino pieno, perciò la vittoria avrebbe un valore non indifferente.

Non solo campo però, ai piani alti della ‘Beneamata’ si continuano a tenere d’occhio anche temi legati al calciomercato. Attenzione al fronte uscite e, in particolare, a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato al centro di non poche voci in estate riguardanti una sua possibile partenza. Ma Marotta ha resistito e alla fine Lautaro è rimasto nel reparto offensivo di Simone Inzaghi per agire al fianco di Romelu Lukaku.

Inter, Chelsea a caccia di punte: possibile assalto a Lautaro

Ad ogni modo, non è da escludere che l’addio del ‘Toro’ sia stato soltanto rimandato. A tal proposito, il Chelsea è a caccia di punte da aggiungere al proprio attacco. I londinesi sono intenzionati a regalare la pedina in questione al nuovo tecnico Potter in futuro e potrebbero decidere di tuffarsi all’assalto di Lautaro nell’estate 2023. Tra l’altro, sempre in ottica ‘Blues’, bisognerà capire come si svilupperà la vicenda Lukaku, vista la separazione con Thomas Tuchel. L’Inter, dal canto suo, valuta l’ex Racing Club almeno 80-90 milioni di euro e chiaramente non vorrebbe privarsene. Certo è che di fronte ad un’offerta di tale portata, sarebbe difficile dire di no.