Koopmeiners show per l’Atalanta, Dia risponde ad Arnautovic

Koopmeiners show in Atalanta-Torino, Arnautovic e Dia firmano Bologna-Salernitana

Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana sono le due partite che chiudono la 4ª giornata di Serie A. La ‘Dea’ vince grazie alla tripletta di Koopmeiners, il Bologna si affida al solito Arnautovic ma non basta: nel finale pareggia Dia per i granata.

La squadra di Gasperini soffre contro il Torino di Juric ma trova il gol del vantaggio nel recupero del primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Koopmeiners. Il centrocampista olandese porta i suoi in vantaggio al rientro negli spogliatoi e raddoppia subito nella ripresa con un bel tiro dalla distanza. Sembra fatta per l’Atalanta che colpisce anche una traversa, ma il Torino rimane in vita e trova il gol che accorcia le distanze con Vlasic. Per fortuna della ‘Dea’ è la giornata perfetta di Koopmeiners che segna la sua prima tripletta in Serie A, ancora su calcio di rigore, siglando il definitivo 3-1 per il club bergamasco.

Pari tra Bologna e Salernitana, Koopmeiners ne fa tre

Al Bologna non basta il gol su calcio di rigore di Marko Arnautovic a regalare i tre punti al Bologna. La squadra di Nicola è dura a morire e con i cambi riesce ad aggiustare una partita complicata, grazie al gol dell’attaccante senegalese Boulaye Dia che pareggia i conti e garantisce continuità alla Salernitana dopo la grande vittoria contro la Sampdoria per 4-0. Il tabellino marcatori delle due gare.

Atalanta-Torino 3-1 (45+3′ rig., 47′, 84′ rig. Koopmeiners, 77′ Vlasic)

Bologna-Salernitana 1-1 (52′ rig. Arnautovic, 86′ Dia)