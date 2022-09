Da Depay a Ronaldo: i colpi sfumati in Serie A

La lista dei nomi e i perché delle operazioni di mercato sfumate per i club di Serie A più prestigiosi in questa sessione estiva

Conclusa da un paio d’ore la sessione estiva di mercato, è tempo di tirare le somme su tutte quelle operazioni che – per un motivo o per un altro – non sono state concretizzate dai club di punta del campionato nostrano.

Partendo dall’ultima vincitrice dello Scudetto, il Milan s’è visto sfumare dapprima Botman, prelevato da un Newcastle in vena di fare grossi acquisti sulla base di un impegno societario non indifferente; quindi Renato Sanches, giunto ad un più appetibile Paris Saint-Germain soprattutto nelle competizioni europee. Fino a poco tempo fa si è anche discusso di Asensio, finché lo stesso spagnolo non ha deciso di restare al Real Madrid per un’altra stagione. Ad aver giocato un ruolo cruciale dovrebbero essere state delle promesse fatte da Ancelotti.

Quanto all’Inter, Marotta ha subito qualche contraccolpo importante. Nel testa a testa per Bremer l’ha spuntata la Juventus per una questione di pochi milioni e qualche idea di convincimento migliore; mentre Dybala ha atteso fino all’ultimo la risoluzione di Sanchez, prima che fosse la Roma a frapporsi. Niente da fare neppure per Akanji (ora al City) e Milenkovic (rimasto alla Fiorentina) in difesa.

Calciomercato chiuso, tra grandi rimpianti e un pizzico di indifferenza

La Juventus potrebbe rimpiangere sicuramente Depay, ma non c’erano chissà quali condizioni per far sì che il Barcellona accettasse di liberarsene. Da segnalare anche il passaggio degli altri obiettivi Rudiger al Real Madrid, Wijndal all’Ajax e Bellanova alla rivale Inter.

Non soltanto il portiere Navas ma soprattutto Cristiano Ronaldo sono i due grandi nomi legati alle vicende di mercato del Napoli. Il primo resta al PSG, con Meret che difenderà ancora i pali partenopei. Il secondo, invece, continua a navigare in un mare di incertezze sul suo futuro allo United: certo è che il suo ingaggio costa ancora una fortuna.