La Juve è scatenata, Cherubini ci prova: 20 milioni

La Juventus è molto attiva in questo rush finale di calciomercato e vorrebbe tentare pure l’acquisto di un difensore: affare da 20 milioni

Temperature bollenti in casa Juventus. Tra poco meno di due giorni, i bianconeri affronteranno il primo big match della stagione all’interno delle mura amiche dell’Allianz Stadium. Di fronte si ritroveranno la temibile Roma di José Mourinho, che non perde l’entusiasmo nonostante gli infortuni di Nicolò Zaniolo e, soprattutto, Georginio Wijnaldum.

I giallorossi, dal canto loro, potrebbero già avere a disposizione per sabato Andrea Belotti, in procinto di firmare il nuovo contratto ed intraprendere finalmente l’avventura nella Capitale. Ma, per quanto concerne il calciomercato, ‘La Vecchia Signora’ non è certamente da meno, anzi. Massimiliano Allegri potrà contare sull’apporto di Arkadiusz Milik nel reparto offensivo. Il polacco, che ha superato Depay del Barcellona (anche ovviamente tenendo conto dell’aspetto economico), si trasferisce in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Parliamo di una pedina di valore dal punto di vista tecnico/tattico, senza contare la sua importante esperienza in Serie A accumulata ai tempi del Napoli. Serve, però, ancora dell’altro ai torinesi per completare la rosa e competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Come noto, infatti, c’è il forte desiderio di portare Leandro Paredes alla corte del tecnico livornese.

Calciomercato, la Juventus tenta l’affare da 20 milioni

Il centrocampista argentino, non più centrale nel progetto del Paris Saint Germain, sarebbe il profilo ideale, il tassello che manca da parecchio alla mediana bianconera. Sistemata questa pratica, non è da escludere un intervento (o più di uno) della Juve nel reparto difensivo. Oltre al terzino sinistro (ruolo per cui stanno passando al vaglio diversi nomi), il Football Director Federico Cherubini starebbe valutando di mettere in atto un concreto tentativo per Morato.

Il difensore centrale brasiliano del Benfica, classe 2001, potrebbe fornire molte più garanzie rispetto alla seconda linea della retroguardia composta da Gatti e Rugani, con il futuro di quest’ultimo in bilico tra permanenza e addio. Ma si tratta di un’operazione tutt’altro che in discesa, poiché i portoghesi chiedono ben 20 milioni di euro e non prendono in considerazione eventuali proposte di scambio. Di conseguenza, appare alquanto complicato raggiungere la fumata bianca.