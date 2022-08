L’ex Milan per convincere la Lazio: così arriva Milinkovic

La big di Premier League bussa alla porta della Lazio per Milinkovic-Savic: ecco la contropartita

Sono tante le voci di mercato attorno al Manchester United in questa fase, sia in entrata che in uscita. In primo piano c’è sempre la situazione complicata di Cristiano Ronaldo, ma anche la trattativa con la Juventus per Adrien Rabiot.

I Red Devils stanno ragionando anche sulle uscite per incassare e uno dei giocatori in partenza è il terzino portoghese classe ’99 Diogo Dalot. Lo United dopo l’addio di Paul Pogba intende rinforzare il centrocampo e oltre Rabiot ha puntato Sergej Milinkovic-Savic. I tempi stringono, il calciomercato estivo si avvicina verso la chiusura ma il club inglese vuole provarci, inserendo delle contropartite.

Lo United offre 40 milioni e Dalot per Milinkovic

Il piano del Manchester United è di provare ad arrivare a Milinkovic-Savic offrendo circa 40 milioni di euro più il cartellino di Dalot che già conosce la Serie A dopo la stagione trascorsa al Milan nel 2020. La Lazio è ferma sulla sua posizione e non intende sacrificare il suo top-player che l’anno scorso è stato tra i migliori del campionato italiano. Lotito non intende fare sconti ma l’eventuale proposta del Manchester United potrebbe spostare gli equilibri in questi ultimi giorni di calciomercato. La Premier League chiama Sergej.