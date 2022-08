La trattativa è ancora aperta: non basta l’indizio su Zaniolo

Il gioiellino della Roma continua ad essere pressato soprattutto dall’estero, nonostante nelle ultime ore sono trapelati dettagli sulla sua permanenza

Il mercato in entrata della Roma si è tinto di venature dorate, preziose, non soltanto giallorosse. La chiusura degli affari Dybala e Wijnaldum donano un tocco di internazionalità maggiore agli schemi di Mourinho, pronto a scalare di qualche altro gradino le classifiche in campionato e in Europa.

Intanto il lavoro di Tiago Pinto non accenna ad arrestarsi. Il Tottenham ha infatti deciso di fare sul serio per il cartellino di Nicolò Zaniolo, uno dei tanti pezzi pregiati del sodalizio capitolino e della Nazionale azzurra. A quanto pare 55 milioni di euro non sono stati sufficienti a scalfire il muro imposto dalla dirigenza, ma non si esclude che possano arrivare offerte ancora più corpose.

Intanto il centravanti aggiunto, già esterno d’attacco, aveva preferito allontanarsi dai propri canali social chiudendosi in una sorta di bolla privata. Lui da sempre particolarmente attivo, con la pubblicazione di foto inerenti per lo più alla sua attività. In molti hanno pensato potesse trattarsi di una mossa che lasciasse intendere un allontanamento dalla Roma, invece le voci sono state prontamente smentite. Lo Zaniolo di sempre è tornato, carico più che mai in fase di ritiro. E adesso c’è anche un altro indizio che aprirebbe alla sua permanenza.

Calciomercato, Zaniolo testimonial della nuova maglia

Giusto un paio di ore fa sono comparse sui profili social della Roma alcune foto raffiguranti le nuove maglie away. Tra i testimonial della campagna pubblicitaria c’è anche lo stesso Zaniolo. Che sia dunque un modo per far capire anche agli addetti ai lavori che non si allontanerà dal progetto giallorosso. Ma mai dire mai.