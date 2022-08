Manchester United, rottura con ten Hag: indizio definitivo su Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere in bilico e un chiaro indizio arriva dalla partita di oggi contro il Brighton

Cristiano Ronaldo non sta vivendo un momento facile al Manchester United. Dopo la pessima scorsa stagione dei ‘Red Devils’, dove è arrivata solo la qualificazione in Europa League, il portoghese si aspettava qualcosa in più sul mercato, che però non è arrivata. Questo ha fatto crescere i dubbi a CR7 sulla competitività della squadra.

Dopo non essere volato in Asia per la tournee, in teoria per problemi personali, è arrivato il gesto nell’amichevole di abbandonare lo stadio a fine primo tempo, che ovviamente non è piaciuto a ten Hag. Nella partita oggi arriva l’ennesimo segnale di rottura col tecnico olandese.

Manchester United-Brighton, Ronaldo in panchina: indizio sul futuro?

La crepa che si è formata tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United invece di ridursi sembrerebbe espandersi sempre di più. Il portoghese infatti è stato lasciato fuori dall’undici titolare da Erik ten Hag nell’esordio in Premier League dei ‘Red Devils’ contro il Brighton. Questo forse è il possibile segnale di una rottura definitiva che potrebbe portare di nuovo all’addio di CR7 a Old Trafford.