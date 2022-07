Scambio Milan-United: proposto van de Beek

Il Manchester United si fa sotto per un calciatore del Mila e propone lo scambio coinvolgendo van de Beek

Il Milan è in una fase di stallo in chiave calciomercato, dovuto anche al caos societario legato al passaggio delle quote di maggioranza a Red Bird.

I rossoneri, però, devono guardare non solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Dalla Premier League, infatti, arrivano sirene per uno dei centrocampisti di Stefano Pioli. Si tratta di Ismael Bennacer, legato al Milan fino al 2024. Il centrocampista algerino, come riportato da ‘fichajes.net’, è finito nel mirino del Manchester United. Il club inglese ha grandi ambizioni per la prossima stagione per cercare di tornare tra le big d’Inghilterra. Lo dimostrano gli arrivi di Eriksen e Malacia. Inoltre sono sempre più vicini Lisandro Martinez, De Jong e Antony. Adesso i Red Devils hanno puntato anche Bennacer per il centrocampo.

Il Manchester United propane lo scambio per Bennacer

Il Manchester United ha messo nel mirino il centrocampista ex Empoli, Bennacer e sembra intenzionato a fare una proposta allettante al Milan. L’idea del nuovo allenatore Ten Hag è quella di avere l’algerino nel suo centrocampo e per farlo i Red Devils potrebbero fare una proposta interessante ai rossoneri.

Il Manchester United, infatti, potrebbe rinunciare a Donny van de Beek più una parte economica per arrivare a Bennacer. Il centrocampista rossonero ha una valutazione di circa 45 milioni di euro ma con l’inserimento del centrocampista olandese, lo United potrebbe ottenere un sostanzioso sconto.