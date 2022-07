Asta per de Ligt: due contropartite più cash dal City di Guardiola

È asta in Premier League per de Ligt, dal Chelsea ai due club di Manchester: ecco la possibile proposta di Guardiola

“Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati”.

A ‘Tuttosport’, Maurizio Arrivabene ha commentato la situazione di de Ligt, confermando la volontà del calciatore di cambiare aria. La Juventus, però, non fa sconti per l’olandese: “Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società – spiega – è difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto”. Come noto, sull’ex capitano dell’Ajax c’è il forte pressing del Chelsea di Tuchel e dei due club di Manchester. I ‘Blues’ hanno già proposto delle contropartite tecniche, non gradite però dalla società bianconera. Potrebbero invece attirare maggiormente i nomi in casa Manchester City. Ecco il possibile affare con i campioni d’Inghilterra in caso di assalto da parte di Pep Guardiola.

Calciomercato Juve, le due contropartite per de Ligt

Stando alle ultime indiscrezioni, per arrivare a de Ligt sarebbe circolato anche il nome di Gundogan dal Manchester City. Nel “pacchetto” per l’olandese la Juventus potrebbe però chiedere anche Zinchenko, jolly di Guardiola già accostato ai bianconeri. Entrambi sono valutati complessivamente circa 50-60 milioni di euro, con il tedesco in scadenza nel 2023. I ‘Citizens’ dovrebbero così mettere sul piatto altri 40-50 milioni cash per convincere Arrivabene e la dirigenza. Le pretendenti per de Ligt sono avvisate.