Galliani sfida l’Atalanta: colpaccio dalla Roma

Il calciomercato estivo entra nel vivo: adesso Monza e Atalanta valutano il colpo dalla Roma di Josè Mourinho

Sarà un’estate caldissima quella che riguarda i club di Serie A soprattutto per quanto riguarda il calciomercato estivo. Diverse le operazioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Tra le protagoniste vi sarà sicuramente il Monza di Silvio Berlusconi che, dopo Cragno, punta altri nomi altisonanti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stroppa. Il club brianzolo, dopo la promozione, vuole continuare a stupire.

Atalanta-Monza: duello in attacco

In tal senso, uno degli obiettivi della società lombarda piace tantissimo anche all’Atalanta di Gian Piero Gasperini: duello all’orizzonte per il colpo dalla Capitale. Il nome caldo per l’attacco di Monza e Atalanta è quello di Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’, sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2023, non rientra nei piani di Josè Mourinho per l’immediato futuro dell’attacco giallorosso. Galliani conosce bene l’esterno classe 1992 e lo rivorrebbe, dopo averlo portato a Milanello.

L’Atalanta, è chiaro da tempo, ha bisogno di rinforzi di peso per potenziare l’attacco di Gasperini. El Shaarawy può rappresentare un’occasione ghiotta, a costi contenuti. La Roma chiede circa 8-10 milioni di euro per il ‘Faraone’: in tal senso, Monza e Atalanta possono cogliere la palla al balzo.

Nell’ultima stagione agli ordini di Mourinho, tra campionato e coppe, l’attaccante ha messo a segno 7 reti e firmato 1 assist vincente in 36 presenze complessive.