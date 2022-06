Simeone cede, arriva lo ‘sconto’: Allegri gongola

Novità importanti per il mercato bianconero: l’annosa questione in pendenza con l’Atletico Madrid potrebbe essere ad una svolta

Intenzionati a portare avanti il braccio di ferro fino all’ultimo giorno possibile dell’accordo sottoscritto due anni fa, Juventus e Atletico Madrid sembrano essere arrivati ad un punto di incontro. Le mutue esigenze potrebbero essere soddisfatte dal nuovo scenario illustrato dal portale spagnolo ‘OkDiario.com’. Ecco cosa è cambiato.

Alla fine, il tanto agognato sconto pare arrivare: Alvaro Morata potrà restare in bianconero – almeno per un altro anno – a cifre nettamente inferiori rispetto a quanto sembrava ormai inossidabilmente stabilito. L’unica condizione per usufruire dell’improvviso cambio di rotta nel processo decisionale del club colchonero è che l’attaccante rinnovi il suo contratto con la società spagnola, in scadenza nel giugno del 2023, per altre due stagioni.

Simeone accetta lo sconto: Morata resta in bianconero

La nuova condizione per continuare il matrimonio tra Morata e la Juve sono i 10 milioni di euro che l’Atletico avrebbe chiesto per un ulteriore prestito annuale. Il che farebbe poi scendere il costo totale, in caso di acquisto a titolo definitivo dei bianconeri, a 25 milioni. Rispetto alla prospettiva di dover pagare da subito 35 milioni, oppure salutare il centravanti spagnolo, questo sembra proprio un ottimo affare per la Juve.

Il dietrofront dei Colchoneros, forse andato anche al di là delle più rosee previsioni della dirigenza piemontese, sarebbe giustificato dalla presa di coscienza che Morata non sarebbe stato venduto facilmente a più di 20 milioni di euro. Dando per scontata la mancata volontà del Cholo di trattenerlo in rosa. Ora la palla passa a Federico Cherubini e Max Allegri. Se le indiscrezioni verranno confermate, presto la Juve annuncerà Morata per un’altra stagione. In seguito, a seconda delle prestaziioni, si potrà pensare ad un acquisto definitivo.