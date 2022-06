La storia si ripete: saluta l’Inter per 70 milioni

L’Inter sta preparando una clamorosa cessione che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane: i dettagli

L’estate dell’Inter promette di essere bollente. La stagione nerazzurra si è conclusa con un nulla di fatto per quanto riguarda il sogno scudetto: a gioire è stato il Milan di Pioli, anche se i nerazzurri hanno portato a casa comunque due trofei come Supercoppa italiana e Coppa Italia. Poco male visto che l’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi rischia di cambiare non poche pedine, in vista del prossimo anno.

Il calciomercato estivo, infatti, oltre ai dovuti innesti (Paulo Dybala, vicinissimo, su tutti) registrerà anche almeno la cessione di un big nerazzurro. E questo big potrebbe essere Milan Skriniar, in scadenza il 30 gugno 2023 con la ‘Beneamata’ e corteggiatissimo nelle ultime settimane.

Addio Skriniar: trovata la formula per l’addio

Un’operazione in stile Hakimi: è questa la possibilità che sta prendendo forma nelle ultime ore per l’approdo di Milan Skriniar al PSG. Una formula già consolidata, sulla base di 60-70 milioni di euro, bonus compresi, che permetterebbero all’Inter di far respirare i conti vendendo un solo big. Il club parigino sembra intenzionato a fare sul serio per arrivare allo slovacco ma attenzione anche al Chelsea.

L’addio di Rudiger e Christensen apre una voragine nella difesa dei ‘Blues’ e Skriniar sarebbe il profilo ideale da consegnare a Tuchel. Ausilio è attualmente a Londra: l’Inter, però, slegherebbe il discorso legato a Lukaku da quello dell’eventuale partenza dello slovacco al Chelsea.

Skriniar in questa stagione ha collezionato 48 presenze complessive, tra campionato e coppe con la maglia dell’Inter: 4 le reti all’attivo del difensore nerazzurro.