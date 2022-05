Follie Psg per Leao, il Milan ha già deciso

Rafel Leao è stato uno dei protagonisti dello Scudetto con il Milan: il talentuoso portoghese sarebbe finito nel mirino del PSG

Un giocatore totale, che si è guadagnato anche il titolo di miglior giocatore della Serie A: Rafael Leao ha messo a segno 11 gol conditi da dieci assist vincenti in massima serie.

Rafael Leao è cresciuto al Lille dove c’era proprio il ds Luis Campos, che diventerà operativo al Paris Saint-Germain: l’idea sarebbe quello di portarlo sotto la Tour Eiffel dopo una stagione da urlo da parte del talentuoso giocatore portoghese. Una suggestione importante in vista della prossima stagione dopo la cavalcata entusiasmante in maglia rossonera con il trionfo dello Scudetto. Giorni intensi sfilando per le strade di Milano per ricevere l’abbraccio virtuale dei tanti sostenitori rossoneri che hanno potuto festeggiare dopo la pandemia. In tanti si sono riversati per applaudire una stagione da incorniciare.

Calciomercato, maxi affare per Leao

Il Psg potrebbe pensare anche ad un maxi affare inserendo nella trattativa per Leao anche Wijnaldum, Paredes o Icardi più tanti soldi cash per accontentare le richieste dei rossoneri. Il Milan, però, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire per continuare l’avventura entusiasmante ancora insieme per tante stagioni. Negli ultimi mesi Leao ha conquistato anche la convocazione in Nazionale maggiore giocando al fianco di Cristiano Ronaldo. La sua crescita è stata esponenziale sotto la gestione di Stefano Pioli, che l’ha coccolato dandogli anche il bastone in certi momenti delicati.