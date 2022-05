Flop Allegri, Juventus nel caos: “Esonero unica soluzione”

Un’altra sconfitta per la Juventus, che terminerà la stagione senza trofei: non accadeva da ben dieci anni. La critica feroce

Una stagione da dimenticare per la compagine bianconera: due sconfitte terribili contro l’Inter, prima in Supercoppa e poi in finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri è ormai nel mirino: tante le critiche sui social per l’allenatore livornese.

In tanti su Twitter hanno così criticato l’operato dello stesso Massimiliano Allegri con tweet anche molto feroci. L’allenatore livornese è finito ormai sul banco degli imputati a causa delle sue idee di gioco che risultano antiche e poco produttive rispetto a quanto dimostrato in passato.

Stagione di #Allegri fallimentare. L’unica soluzione è l’esonero. Zero risultati, zero gioco, zero crescita dei giocatori. Ha trattato #Kulusevski come un primavera qualsiasi costringendo la società alla cessione. Mi ha fatto passare la voglia di andare allo stadio #Allegriout — Salvatore Bencivinni (@00Ramon_) May 12, 2022

Non chiedo altro,non mi interessa nient’altro. Tutto il resto è fuffa #AllegriOut — 𝐈𝐋 𝐏𝐄𝐆𝐆𝐈𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄 (@finoallafine180) May 12, 2022

Con l’arrivo di Pirlo avevamo vinto sia la Supercoppa italiana che la Coppa Italia, lo scudetto no però c’è da contare che Pirlo non aveva neanche esperienza.

Invece con Allegri non si è vinto nessuna delle 3 cose per questo voglio dire #AllegriOut — Andrea Sampieri (@AndreaSampieri3) May 12, 2022

Partendo dal presupposto che tutti i tifosi juventini siamo pro Allegri perché tutti speriamo di vincere sempre. Ma anche chi continua a difenderlo dovrebbe avere il buon gusto di ammettere che ieri non ne ha azzeccata una. Dai titolari alle sostituzioni. #AllegriOut — CFfederico26 (@Fe_26Calcio) May 12, 2022

Calciomercato Juventus, in tanti sperano nell’esonero di Allegri

Dopo un anno della sua gestione, i tifosi della Juventus speravano almeno in un trofeo che poteva salvare la stagione senza entusiasmo. La compagine bianconera si è qualificata così in Champions League classificandosi al quarto posto dietro il Napoli: duello Scudetto avvincente tra Milan e Inter.