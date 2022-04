Nome a sorpresa, colpo Milan a parametro zero

Nome a sorpresa in casa Milan in vista del calciomercato estivo: il possibile colpo a parametro zero

Splende il sereno in casa Milan dopo la rimonta di domenica sul campo della Lazio di Sarri. Tonali ha riportato i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A in vista del recupero di domani tra Bologna e Inter.

Per lo scudetto sarà corsa a due fino all’ultima giornata tra le milanesi, che nel weekend sono anche diventate le prime qualificate alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo già raggiunto che influenzerà anche il calciomercato delle due società, con i rossoneri alle prese anche con il cambio di proprietà. Il Milan è destinato a tornare protagonista in estate, tra addii ormai certi come quelli di Kessie e Romagnoli e possibili arrivi.

Calciomercato Milan, occasione Mbemba

Come noto, oltre al centrocampista ivoriano è sempre più lontano dal Milan anche il capitano, Alessio Romagnoli. Le parti sono distanti sul rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno e la Lazio è in agguato. Oltre a Botman, la dirigenza rossonera si guarda così intorno e lavora già anche sulla difesa del futuro. Un nome nuovo potrebbe essere quello di Mbemba del Porto: anche il difensore congolese è in scadenza e non ha ancora rinnovato con il club portoghese. Classe 1994, Mbemba potrebbe rappresentare un’importante occasione a parametro zero essendo anche un profilo con esperienza internazionale. Riflettori puntati, dunque, anche su questa pista.