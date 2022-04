Caso Bologna-Inter chiuso: il verdetto UFFICIALE del Coni

Il Collegio di Garanzia del Coni ha comunicato ufficialmente le decisioni sui ricorsi per Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Udinese-Atalanta

Finalmente si è chiusa la questione legata ai ricorsi per i match di Serie A. Siamo giunti quasi alla 33esima giornata di campionato e restano da recuperare ancora alcune partite. Tra queste spicca Bologna-Inter, il jolly dei lombardi che proietta la squadra di Simone Inzaghi in testa alla classifica a +1 dal Milan.

Il recupero del Dall’Ara è stato fissato, così come quello di Atalanta-Torino, altro match in sospeso. Il 27 aprile e l’11 maggio le rispettive nuove date. Si attendeva, però, l’ultimo verdetto, per capire se venisse effettivamente accordata la vittoria a tavolino per i nerazzurri e i bergamaschi. Inoltre, si doveva discutere anche del ricorso avanzato, sempre per i problemi dovuti alle assenze da Covid-19, dall’Udinese per la partita persa 2-6 contro la ‘Dea’. I friulani avevano chiesto che la sfida venisse rigiocata.

UFFICIALE | Respinti dal Coni i ricorsi per Bologna-Inter, Atalanta-Torino e Udinese-Atalanta

Ora è arrivato il verdetto definitivo del Collegio di Garanzia del Coni, che ha respinto ufficialmente tutti i ricorsi. Dunque Inter e Atalanta dovranno scendere in campo contro Bologna e Torino per disputare i propri recuperi in programma, mentre all’Udinese non sarà concesso di riaffrontare Gasperini e i suoi uomini. Non è stato proprio discusso, invece, il caso Udinese-Salernitana, visto che i bianconeri hanno deciso di rinunciare al ricorso. Il recupero è stato fissato per il prossimo 20 aprile.