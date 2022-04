Formazioni UFFICIALI Milan-Bologna: la scelta sul trequartista

Il posticipo Milan-Bologna è una gara fondamentale nella corsa Scudetto. Per vincere Pioli si affida alla formazione tipo

Con i rispettivi successi di Inter e Napoli in due ostiche partite per il Milan non c’è alternativa alla vittoria. Di fronte c’è il Bologna, alla ricerca di punti per allontanarsi quanto più possibile dalle zone calde e arrivare ai fantomatici 40 punti.

Ecco le scelte dei due allenatori per Milan-Bologna:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Junior Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Aebischer, Barrow; Arnautovic.