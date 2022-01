Juventus, Morata fa saltare lo scambio: il retroscena

La Juventus ha vissuto una sessione di calciomercato invernale molto movimentata: spunta il retroscena sull’affare saltato

È una stagione delicata quella che sta vivendo la Juventus, che ha rimediato qualche passo falso di troppo in questi mesi e ora sta provando a rialzarsi in maniera definitiva. L’obiettivo scudetto è ormai andato e per questo si lotterà per ambire a una delle prime quattro posizioni in classifica: un traguardo fondamentale da raggiungere per programmare con più calma il futuro.

Calciomercato Juventus, retroscena Morata: saltato lo scambio di prestiti con Martial

Per migliorare e tornare a essere competitiva in ogni competizione, la Juventus sta effettuando un lavoro importante in questo calciomercato. Tra cessioni e acquisti, sono stati portati a termine dei cambi importanti e ne sono saltati altrettanti. Alvaro Morata è stato vicino all’addio ma alla fine è rimasto alla ‘Vecchia Signora’.

Per lo spagnolo era in programma uno scambio di prestiti: lui avrebbe salutato la Juventus e i bianconeri avrebbero accolto Anthony Martial dal Manchester United. Entrambi i calciatori però non erano d’accordo e per questo è saltato tutto. Alla fine infatti l’attaccante francese è diventato un nuovo calciatore del Siviglia mentre Morata continuerà a vestire la maglia della Juventus.

La Juventus alla fine si è liberata di Dejan Kulusevski in attacco e pertanto numericamente ha gli stessi giocatori che aveva prima di questa sessione di calciomercato. Morata potrebbe perdere minuti rispetto al passato ma può comunque rivelarsi un’arma importante nello scacchiere di mister Allegri, considerando anche che con l’arrivo di Vlahovic potrebbe essere meno solo in zona d’attacco.