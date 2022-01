Superliga, la Uefa ancora nei guai: il motivo della sanzione

Ancora problemi per la Uefa per la situazione relativa alla Superliga: ancora una sanzione, ecco il motivo

Aleksander Ceferin è ancora nel mirino dopo la volontà di alcuni club europei di istituire la Superliga: ecco cos’è successo nelle ultime ore.

La Superliga ha avuto ancora una volta ragione su Aleksander Ceferin. Come riportato da “okdiario.com” il Tribunale di Madrid ha respinto la richiesta di Uefa e Liga di dire addio al giudice Ruiz de Lara. Il motivo? Semplice, la loro richiesta è stata ritenuta in “malafede”, visto che il loro obiettivo primario era quello di sollevarlo dall’incarico solamente. Sempre dal tribunale si evince come entrambe le organizzazioni abbiano tentato di compiere soltanto misure considerate “riprovevoli”: a loro sono stati addebitati una multa e il pagamento delle spese del processo.

LEGGI ANCHE >>>La ‘risposta’ a Juventus e Inter | No al rinnovo: Milan in agguato

Superliga, la Uefa continua a lavorare: le parole di Ceferin

Ancora una sconfitta per quanto riguarda gli interessi della UEFA e dei suoi alleati. Ma nelle ultime ore lo stesso Ceferin è tornato a parlare durante la riunione per il Consiglio d’Europa pubblicando anche una nota ufficiale, nella quale denunciava ancora una volta l’istituzione della Superliga: “Le istituzioni europee e il calcio europeo sono fermamente uniti dietro i nostri valori e il nostro modello basato sulla solidarietà. Non c’è spazio per interpretazioni o negoziazioni”. Poi ancora una volta ha espresso il suo punto di vista con un “‘no’ alle super leghe egoistiche e ‘no’ alle proposte stravaganti per i Mondiali”. Ancora un duello a distanza tra le due fazioni che continuano a combattere per i loro ideali per il calcio del futuro.