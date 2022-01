Juventus, il centrocampista arriva dal Liverpool: occasione super

La Juventus cerca rinforzi per il centrocampo e c’è una nuova super occasione dal Liverpool: possibile tentativo a breve

La Juventus non ha vissuto tre mesi semplici e ora sta lavorando per rinforzarsi in vista del futuro. I bianconeri hanno collezionato meno punti del previsto e sono dietro ben dodici punti in classifica rispetto all’Inter. In Champions League invece è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale ma serve comunque un rendimento migliore per puntare in alto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scontro con Conte: tutta ‘colpa’ di Kulusevski

Calciomercato Juventus, occasione Naby Keita dal Liverpool

La Juventus vuole rinforzare soprattutto il centrocampo visto che ha avuto molte difficoltà in questi mesi. È in arrivo una nuova occasione dalla Premier League: il Liverpool infatti potrebbe far partire il suo elemento Naby Keita, che infatti sarebbe rimpiazzato dall’acquisto di Zakaria, così come riportato da ‘Don Balon’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, la clamorosa ipotesi di scambio col Chelsea: cifre e dettagli

Naby Keita è un classe 1996 che non sta andando malissimo in questa stagione, anzi. In Premier League, ad esempio, ha collezionato 11 presenze e siglato anche due reti, oltre a fornire un assist. In Champions League poi è sceso in campo tre volte e anche lì ha segnato un gol.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, agente Peres: “Sto parlando con un’italiana, clausola abbattuta”

Dunque sta vivendo un buon periodo Naby Keita ma potrebbe comunque lasciare il Liverpool: la Juventus osserva la situazione e potrebbe tentare il colpo.