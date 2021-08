Pronta a concludersi la telenovela Cristiano Ronaldo dopo settimane di discussioni: la situazione con la Juventus

Sono giornate molto importanti per il calciomercato, visto che iniziano ad esserci primi movimenti di spessore che danno indizi per tutte le squadre. Dopo tutte le discussioni riguardanti Lukaku, che ormai va verso il Chelsea, è arrivata anche la svolta per Lionel Messi che lascerà il Barcellona e sembra aver trovato anche la nuova squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio da urlo per Barella | La big ci prova

L’argentino infatti dovrebbe trasferirsi in Francia per giocare con il Paris Saint-Germain, che porterebbe a termine così l’ennesimo colpo di spessore riguardante quest’estate e probabilmente uno degli ultimi. Questa situazione andrà a intaccare anche il futuro di Cristiano Ronaldo: in caso di trasferimento della ‘Pulce’, infatti, si escluderebbe quello del portoghese che quindi resterebbe alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti caldi per il doppio colpo | Spinta decisiva

Calciomercato Juventus, Messi al PSG blinda Ronaldo in bianconero

Si avvicina sempre di più dunque la permanenza in bianconero da parte di Cristiano Ronaldo, che sembrava essere in bilico ma senza l’interesse del PSG è più che probabile che non ci sia più l’addio. Questo perché l’ingaggio del portoghese è notevole e non sembrano esserci così tante squadre che possono permettersi di pagare quelle cifre. Ronaldo intanto già da più di una settimana ha ripreso gli allenamenti con la squadra ed è concentrato sulla prossima Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Grealish è un nuovo giocatore del City | UFFICIALE

Con la permanenza del portoghese si cercherà sicuramente di migliorare il quarto posto ottenuto all’ultima giornata di campionato nella scorsa stagione.