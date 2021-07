Il club inglese attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto l’ingaggio dell’ormai ex esterno del Borussia Dortmund

Il Manchester United mette a segno uno dei colpi più importanti dell’attuale sessione di calciomercato. Jadon Sancho è finalmente un calciatore dei ‘Red Devils’, con l’annuncio da parte della società inglese avvenuto poco fa su Twitter. Ole Gunnar Solskjaer accoglie dunque l’esterno inglese, reduce dall’amara delusione ad Euro 2020 in finale contro l’Italia e torna in Premier dopo l’avventura al City. “This is home. This is where he belongs”, il suggestivo messaggio dei ‘Red Devils’ che abbracciano così Jadon Sancho.

Calciomercato, Sancho al Manchester United: è UFFICIALE

“Questa è casa, questo è il posto a cui appartiene”. Un messaggio breve ed intenso con cui lo United ha dato il via all’inizio dell’avventura di Jadon Sancho al Manchester. Sancho ha firmato fino al 30 giugno 2026. Ecco il tweet del club inglese: