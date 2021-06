L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto ad Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio: il comunicato ufficiale

Tempo di rinnovi in casa Inter. Il club nerazzurro ha deciso di dare continuità all’esperienza di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, che con Conte hanno trovato poco spazio, soprattutto nell’ultima stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale del rinnovo per il difensore centrale: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022“.

Un accordo fino al 2022, così come per Danilo D’Ambrosio. Entrambi avevano il contratto in scadenza mercoledì 30 giugno. Ma l’Inter ha deciso di tenerli entrambi per un’altra stagione: “FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia dell’Inter fino al 30 giugno 2022“. Si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro.