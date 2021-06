Il Milan e la Juventus ci provano per il trequartista di Serie A ma servono almeno 60 milioni di euro

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, in casa Lazio potrebbe arrivare un altro trasferimento. Luis Alberto sente di aver acquisito una maturità calcistica importante e vorrebbe fare il grande salto in un grande club. Lo spagnolo avrebbe, infatti, chiesto la cessione ma il prezzo del suo cartellino è molto alto, difficile da raggiungere per alcuni club e Claudio Lotito non sembra disposto a fare sconti.

Calciomercato, Milan e Juve sognano Luis Alberto

Sono tante le squadre che hanno mostrato interesse per Luis Alberto, in particolare Milan e Juventus ma anche il Real Madrid. Come riportato dal sito spagnolo, ‘todofichajes’, la Lazio valuta il trequartista classe ’92 circa 60 milioni di euro, una cifra piuttosto alta e difficilmente raggiungibile dai club interessati. Lo spagnolo ha un contratto con i biancocelesti fino al 2025 ma ha voglia di cambiare aria e provare a fare il vero grande salto della sua carriera. Se la Lazio verrà incontro alle esigenze del calciatore, allora c’è speranza di vedere Luis Alberto in uno di questi club.

La Juventus sarebbe disposta a offrire diverse contropartite tecniche tra cui Demiral e Fagioli, valutati rispettivamente 40 e 10 milioni di euro, aggiungendo una parte cash per arrivare alla cifra richiesta da Lotito. Il Milan potrebbe offrire, invece, il cartellino di Sandro Tonali, valutato 25 milioni di euro più una parte cash.