Una partita maledetta per la Danimarca termina 0-1 in favore della Finlandia con il gol di Pohjampalo di testa a deciderla

Si chiude un match stregato per la Danimarca. Nella partita contro la Finlandia infatti succede di tutto e si passa dalla tremenda paura per Eriksen alla sconfitta sul campo. Quando mancano solo cinque minuti al termine della prima frazione il centrocampista dell’Inter ha un malore in campo che spaventa i compagni e ammutolisce il pubblico presente, facendo gelare il sangue a tutti. Fortunatamente, dopo molti minuti di apprensione, il calciatore danese ora si è ripreso, è cosciente ed è in ospedale.

La partita dopo essere stata sospesa viene ripresa alle 20:30, ma il ritorno in campo per la nazionale danese è certamente negativo. Infatti al minuto 59′ l’incornata di Pohjampalo sorprende Schmeichel, che non è perfetto nell’intervento, e fa 0-1. L’occasione più grande per i padroni di casa arriva ad un quarto d’ora dalla fine, con Hojbjerg che sbaglia il calcio di rigore. Nonostante le tante azioni offensive la Danimarca esce sconfitta dalla prima partita di Euro 2020 e vede subito in salita il cammino verso i quarti. A sorpresa invece a festeggiare è la Finlandia, che si porta subito a tre punti e in testa al girone, in attesa di Belgio-Russia.

Danimarca-Finlandia 0-1 | Il tabellino

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Wass (75′ Stryger Larsen), Kjaer (63′ Vestergaard), Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney (76′ Cornelius); Poulsen, Eriksen (43′ Jensen), Braithwaite; Wind (63′ Skov Olsen).

Finlandia (5-3-2): Hradecky; Raitala (90′ Vaisanen), Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv (76′ Schuller), Kamara; Pukki (76′ Kauko), Pohjampalo (84′ Forss).

Marcatori: 59′ Pohjampalo

Ammoniti: 4′ Lod, 51′ Sparv

Arbitro: Taylor (Ing)

CLASSIFICA Girone B: Finlandia 3, Belgio* e Russia* 0, Danimarca 0

*Una partita in meno