L’Inter pianifica il mercato consapevole che dovrà rinunciare a un big: Conte vorrebbe Lukaku al Tottenham e i nerazzurri lanciano la provocazione

L’Inter pianifica la prima stagione post scudetto. L’addio di Antonio Conte ha portato all’apertura del ciclo Simone Inzaghi, allenatore ambizioso, ma chiamato a confrontarsi per la prima volta con una piazza diversa da quella della Lazio. Tanti i punti interrogativi, a partire dal mercato, dove i nerazzurri sono consapevoli che prima di accontentare le richieste del nuovo tecnico dovranno cedere un big. Tutti in discussione, anche Lukaku.

Calciomercato Inter, Conte chiama Lukaku

Romelu Lukaku ha giurato fedeltà all’Inter nonostante il cambio di guida tecnica, ma gli scenari del mercato sono spesso imprevedibili. Il bomber – autore di 24 gol in campionato – ha avuto rassicurazioni da Inzaghi sul progetto nerazzurro e vorrebbe restare. La situazione potrebbe cambiare in caso di chiamata da parte di Antonio Conte, allenatore con il quale coltiva un rapporto speciale.

Il mister potrebbe allenare il Tottenham la prossima stagione ed avrebbe fatto alla società il nome di Lukaku come prima richiesta per il mercato. Un binomio vincente in Serie A che potrebbe quindi ritrovarsi ancora in Premier League, ma convincere l’Inter non sarà semplice. La società nerazzurra ha infatti lanciato una provocazione agli inglesi.

Calciomercato Inter, provocazione al Tottenham

L’Inter è pronta a rispondere alla chiamata del Tottenham per Lukaku con una provocazione: il belga per Harry Kane. Lo scambio sarebbe alla pari, visto che entrambi i bomber hanno una valutazione vicina ai 100 milioni e un contratto in scadenza nel 2024. L’inglese ha già salutato il club e dato il suo addio, ma non ha ancora ufficializzato il nome della nuova squadra.

La trattativa si preannuncia difficile, anche perché Kane ha diverse offerte in Premier League e sembra intenzionato a rimanere in Inghilterra. L’idea dell’Inter è da leggere come mera provocazione, per ribadire forte il concetto: Lukaku resta nerazzurro. Se dovesse partire sarà solo per uno scambio con un bomber di pari livello, e non come cessione “salva mercato”.