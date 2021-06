Calciomercato Juventus, scambio per Bernardo Silva | Doppio addio!

La Juventus potrebbe essere uno dei club interessati all’acquisto di Bernardo Silva: si prospetta uno scambio due per uno

Con il ritorno di Massimiliano Allegri, la Juventus ha l’obiettivo di trionfare nuovamente in Serie A e andare fino in fondo in Champions League. Negli ultimi due anni sono arrivate due uscite agli ottavi, più il quarto posto di questa stagione. Risultati che non fanno piacere ad Agnelli, intenzionato a rinforzare la rosa, soprattutto il reparto offensivo che, per larghi tratti, ha lasciato a desiderare. E uno degli obiettivi potrebbe essere Bernardo Silva, forte ala del Manchester City, compagno di squadra in nazionale di Cristiano Ronaldo.

Juventus, scambio per Bernardo Silva

Secondo quanto riferito da ‘The Telegraph‘, club di Serie A che giocano la Champions League sono interessate a Bernardo Silva. Tra questi, appunto, potrebbe esserci la Juventus. Per mettere le mani su un giocatore del genere, però, il club bianconero potrebbe impostare uno scambio per abbassare le pretese del Manchester City. L’idea sarebbe quella di inserire calciatori graditi a Pep Guardiola, come Leonardo Bonucci e Paulo Dybala.

Le qualità tecniche del difensore italiano sono apprezzate da Guardiola, così come un calciatore come Dybala. In scadenza di contratto l’anno prossimo con il rinnovo che tarda ad arrivare.