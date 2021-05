Calciomercato, colpi Gosens e Hernandez | Champions e caccia Juventus

Il futuro di Gosens e Theo Hernandez va tenuto particolarmente d’occhio in ottica calciomercato. Fuga dalla Serie A: Champions League decisiva

Il futuro di Robin Gosens e Theo Hernandez potrebbe riservare non poche sorprese nella prossima estate, dopo una stagione che si è configurata come assolutamente straordinaria per entrambi gli esterni mancini. Si sono confermati, infatti, come due dei migliori laterali in circolazione, non solo a livello italiano, ma in generale nel panorama europeo. Il 26enne dell’Atalanta quest’anno ha già collezionato, solo in Serie A, 11 gol e 6 assist, bottino clamoroso; non è da meno quello di Theo Hernandez che ha spesso trascinato il Milan e pur giocando da terzino basso ha messo a segno 7 gol e 5 assist.

Semplicemente straordinari e lo scontro finale per la Champions League, decisivo per il Milan, vedrà i rossoneri sfidare proprio l‘Atalanta. Dal campo al calciomercato, il passo è breve e la prossima estate potrebbe rivelarsi particolarmente intensa per il futuro dei due esterni. Gosens e Theo Hernandez potrebbe diventare preponderanti nelle mire delle big internazionali in ottica mercato. Hernandez con una valutazione sui 50 milioni di euro, Gosens sui 25-30, come riportato anche da ‘Calciomercato.it’, piacciono molto rispettivamente in Bundesliga e in Liga, ma occhio anche a un possibile scenario clamoroso in Serie A.

Calciomercato Juventus, occhi su Gosens e Theo Hernandez: piste non semplici

Il futuro dei due big della fascia sinistra potrebbe intersecarsi anche con quello della Juventus, ma con situazioni diverse. Gosens sembra arrivato alla fine del suo ciclo con l’Atalanta e in estate potrebbe lasciare i bergamaschi, a prescindere dalla Champions League: questa, ormai, è quasi una certezza. Discorso differente per Theo Hernandez: difficile il Milan se ne privi, se dovesse qualificarsi alla massima competizione europea. Ma se dovesse essere Europa League, tanto potrebbe cambiare.

E la Juventus non può che restare alla finestra: ha stretta necessità in quel ruolo, dove in tanti si sono alternati in questa stagione. Un colpo di livello potrebbe essere messo a segno, al netto del budget di mercato destinato alla fascia sinistra. Gosens e Theo Hernandez di certo rappresentano il meglio in quel ruolo, ma non sono trattative semplici, per costi e concorrenza. Intanto, la Champions e poi il futuro: Juventus, Milan e Atalanta protagoniste nei momenti finali (e decisivi) della stagione.