L’Inter e il Milan potrebbero dar vita ad un nuovo derby di mercato. Entrambe vanno a caccia di un nuovo portiere: torna di moda l’ex Juve

Porte girevoli per quanto concerne le big di Serie A. Mentre Buffon ha già annunciato l’addio alla Juventus, Inter e Milan si guardano intorno ponderando al meglio le prossime mosse in quella zona di campo. Nello specifico i nerazzurri campioni d’Italia stanno da tempo monitorando alcuni profili per il prossimo futuro, vista l’età avanzata di un Samir Handanovic che non ha offerto le stesse garanzie degli anni scorsi, mostrando qualche battuta a vuoto. Discorso molto differenti nell’altra sponda di Milano, con la squadra di Pioli che invece ha proprio in Donnarumma uno dei migliori calciatori della stagione. Il giovane portiere della Nazionale è cresciuto ulteriormente diventando leader assoluto del reparto con tanta di fascia da capitano al braccio a responsabilizzarlo ulteriormente. Ciò che desta dubbi però è il suo futuro a causa di un rinnovo che proprio non arriva. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan e Inter, sfida per la porta: Neto può tornare in Italia

Il Milan quindi in particolare si guarda intorno, qualora dovesse davvero rinunciare a Donnarumma a parametro zero questa estate. Al di là del francese Maignan che piace da tempo, potrebbe riprendere corpo una vecchia idea che porterebbe in Spagna. Si tratta di Neto, estremo difensore brasiliano del Barcellona con un passato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus.

L’ex bianconero ha giocato appena 11 partite in stagione da vice ter Stegen, e dalla Spagna il ‘Mundo Deportivo’ lo da in uscita dopo essere rimasto la scorsa estate per volontà di Koeman. La situazione ora però è totalmente diversa, e la prossima gara di campionato contro l’Eibar potrebbe essere l’ultima da calciatore del Barça. Il contratto è in scadenza nel giugno 2023, e Neto a 31 ha tutta l’ambizione di voler tornare a giocare da titolare per una squadra di livello internazionale. Nel caso specifico un rientro in Serie A al Milan da post-Donnarumma, o all’Inter da erede di Handanovic potrebbe rappresentare una soluzione intrigante, con le due milanesi pronte a scatenare il derby di mercato. Accessibile anche il valore di mercato che ad oggi non supera i 15 milioni di euro e potrebbe essere una soluzione a buon mercato e di sicuro affidamento per entrambe.