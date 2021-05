Calciomercato Milan, Maldini piomba su Zaniolo | Occhio allo scambio

Il Milan potrebbe andare all’assalto di Nicolò Zaniolo sul calciomercato. I rossoneri potrebbero riuscire a concretizzare l’arrivo del centrocampista attraverso uno scambio

Il Milan è in piena corsa per la Champions League e non può permettersi passi falsi nelle fasi conclusive della stagione. Le suggestioni sul calciomercato, però, non mancano e potrebbero portare all’approdo in rossonero di uno dei più importanti centrocampisti italiani. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Ora ai box, ma in via di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, il centrocampista potrebbe rientrare in un affare molto interessante proprio con i rossoneri. La suggestione che porterebbe il centrocampista Azzurro a Milano coinvolgerebbe un attaccante nello scambio.

Calciomercato Milan, Zaniolo in rossonero e Rafael Leao alla Roma: occhio allo scambio

L’arrivo del golden boy del calcio italiano con la maglia rossonera potrebbe verificarsi attraverso una pista di scambio con i giallorossi. Al suo posto, infatti, potrebbe arrivare alla Roma Rafael Leao. L’attaccante è andato spesso a corrente alterna in questa stagione, ma a sprazzi ha dimostrato il suo grande talento, riuscendo a impressionare agli ordini di Stefano Pioli. E’ per questo che Paolo Maldini non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore a cuor leggero. Anzi, la valutazione dell’attaccante resta piuttosto alta, attorno ai 40 milioni di euro. Vedremo se l’affare si concretizzerà a queste condizioni o se il Milan dovrà rinunciare all’acquisto del talento della Nazionale italiana.