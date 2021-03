La Roma pensa in grande e punta due grandi cannonieri europei, ai ferri corti con i rispettivi club

La Roma sta portando avanti una stagione sorprendente nonostante le premesse. Paulo Fonseca si è dimostrato un allenatore dal pugno duro, che non ha paura di scontrarsi anche con i leader dello spogliatoio e la vicenda tra lui ed Edin Dzeko ne è la prova. Il gruppo, però, sta facendo davvero la differenza e i risultati ne sono la conferma: accesso ai quarti di finale di Europa League e quinto posto che comprende i giallorossi nella lotta Champions League.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, la Roma pesca l’Ajax | Da Gravenberch ad Antony: i talenti di ten Hag

La società, però, adesso vuole fare il salto di qualità e regalare alla città e ai tifosi un grande attaccante che possa trascinare il club verso traguardi più importanti. Al club di Friedkin sono stati offerti due giganti dell’attacco, entrambi argentini, come riportato da ‘La Repubblica’: il primo è Sergio Aguero, ormai fuori dai progetti di Guardiola e del Manchester City. El Kun gioca ormai con il contagocce e ha voglia di riscattarsi per dimostrare che nonostante i 32 anni può ancora fare la differenza.

Calciomercato Roma, proposti Aguero e Icardi

L’altro attaccante è Mauro Icardi, più giovane di Aguero, ma con meno esperienza alle spalle. Certamente un bomber di razza che in Italia ha segnato più di 100 gol, dimostrando di essere un trascinatore. Al Psg è riuscito comunque a dimostrare il suo valore ma adesso Mauricio Pochettino sembra avere altre priorità. La Roma potrebbe essere la piazza giusta per l’ex Inter per tornare a brillare in Serie A.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Haaland | Ha detto no

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, spesa in Serie A | tre colpi dalla Fiorentina

Due nomi che accendono l’entusiasmo dei tifosi e che potrebbero rimpiazzare egregiamente Edin Dzeko. La Roma monitora i due attaccanti e si guarda intorno anche per la panchina. Fonseca non è certo di proseguire la sua avventura nella Capitale e in cima alla lista c’è l’attuale tecnico del Lipsia, Julian Negelsmann.