Calciomercato, Juventus-Inter beffate | E il Barcellona perde Messi

Sergio Aguero potrebbe raggiungere Lionel Messi ma non al Barcellona, e nemmeno alla Juventus o all’Inter: i dettagli

L’Inter e la Juventus sono alla ricerca di nuovi colpi in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. In particolare, quei top player come Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku che diano una mano a vincere trofei, in Europa quanto in Serie A. Marotta e Paratici volevano un attaccante lo scorso mercato invernale, ma i problemi economici hanno un po’ frenato i due dirigenti. L’idea è infatti quella di intervenire la prossima estate.

Uno dei possibili papabili per l’attacco di Inter e Juventus è Sergio Aguero. L’attaccante argentino sta vivendo la sua peggior stagione al Manchester City, e già da ora è libero di firmare per qualsiasi squadra visto il contratto in scadenza a fine stagione. ‘El Kun‘ deve quindi valutare per bene il suo futuro, anche se uno degli scenari possibili è giocare con Lionel Messi, come nella nazionale argentina.

Juventus e Inter, Aguero al PSG con Messi

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘, Aguero potrebbe giocare con Messi, ma non nel Barcellona. Sembra essere infatti il Paris Saint-Germain la squadra per cui potrebbero giocare i due ‘assi’ del calcio argentino. Da poco è stato eletto Joan Laporta come nuovo presidente del Barça e bisognerà capire se riuscirà a trattenere ‘La Pulce‘, visto che anche lui ha il contratto in scadenza a fine stagione e si è parlato anche dell’Inter.

Chiaramente, una situazione molto intricata osservata con attenzione dalle big italiane. In estate potrebbe partire un ‘domino’ di mercato con protagonisti anche Kylian Mbappé ed Erling Haaland, e anche Benzema non ha ben chiaro il suo futuro. Insomma, Inter e Juventus sono alla finestra per sfruttare eventuali occasioni.