Calciomercato Inter, il Chelsea punta Barella | Proposto lo scambio

L’Inter potrebbe subire l’assalto a uno dei suoi gioielli sul calciomercato: Nicolò Barella. I nerazzurri non navigano in buon acque sotto il profilo economico e potrebbero essere attratti dall’operazione

L’Inter non sta vivendo un momento semplice dal punto di vista economico. La crisi legata al Covid-19 continua a farsi sentire e l’instabilità societaria è un altro grande problema sullo sfondo, con Suning che in questa fare sembrerebbe impossibilitata a investire. Il club milanese potrebbe subire un autentico assalto a uno dei suoi gioielli: stiamo parlando di Nicolò Barella. Il Chelsea, infatti, pare intenzionato a mettere in piedi uno scambio.

Calciomercato Inter, assalto del Chelsea a Barella: scambio più cash

Il Chelsea sembra particolarmente interessato a Barella e prepara un’offerta di scambio all’Inter. I Blues pur di arrivare al centrocampista italiano sono disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro e non solo. Il club londinese sarebbe pronto a inserire nella trattativa anche Emerson Palmieri, esterno da tempo accostato all’Inter e al ritorno in Italia. Il laterale ex Roma sarebbe valutato sui 15 milioni di euro. Vedremo se i nerazzurri accetteranno lo scambio nei prossimi mesi o se la pista resterà solo un’idea sul mercato.