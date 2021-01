La Juventus non molla il sogno Zidane: in caso di addio al Real Madrid pronto l’assalto, con l’allenatore francese che vorrebbe a Torino un giovane talento

La Juventus segue con attenzione l’evolversi del rapporto tra Zinedine Zidane ed il Real Madrid. L’allenatore francese – in scadenza nel 2022 – è tornato in discussione dopo l’eliminazione dalla coppa nazionale per mano di una squadra di terza categoria. I bianconeri cullano il sogno di riformare la coppia vincente con Cristiano Ronaldo. Un suo arrivo a giugno porterebbe anche un giovane campione a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Zidane porta un francese in bianconero

La situazione è in divenire e c’è da tenere presente diversi fattori. A cominciare dalla posizione di Zidane al Real che potrebbe venire confermato qualora dovesse vincere il campionato – attualmente è secondo a -7 dall’Atletico – o la Champions League. La Juventus, poi, dovrà valutare l’operato di Andrea Pirlo, rientrato in corsa per il tricolore.

Se Andrea Pirlo non dovesse essere confermato, il piano A porta al nome del francese, che tornerebbe sempre volentieri alla Juventus. Il suo approdo sulla panchina bianconera porterebbe a Torino nomi nuovi per il centrocampo. I più caldi sono Aouar o Camavinga: entrambi i talenti hanno espresso il desiderio di essere allenati da Zidane.

Il primo – protagonista di tre gol e tre assist con il Lione – può giocare anche come trequartista ed è valutato 50 milioni dal club. Il secondo – accostato al Milan in passato – è più giovane di quattro anni e potrebbe rappresentare un nome buono per rivoluzionare il centrocampo.