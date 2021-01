La Lazio si rinforza con un colpo dalla Serie A: visite mediche programmate per Mateo Musacchio, in uscita dal Milan. Operazione a titolo definitivo

La Lazio si tutela in difesa con l’arrivo di Mateo Musacchio. La squadra biancoceleste – orfana di Luiz Felipe, operato per un edema osseo alla caviglia – è intervenuta sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un sostituto all’altezza. La scelta è ricaduta sullo spagnolo, in uscita dal Milan: Musacchio arriva a titolo definitivo e a costo zero, con le visite mediche già programmate per la giornata di domani.

Calciomercato, Musacchio dal Milan alla Lazio

Mateo Musacchio rappresenta il profilo ideale di giocatore richiesto da Inzaghi alla società: un giocatore esperto (classe 1990), di qualità e che conosce la Serie A. Lo spagnolo – che a Roma ritrova Pepe Reina – vuole riscattare una stagione contrassegnata sin qui dalla sfortuna. La sua annata è stata tormentata dai guai fisici ed è iniziata con un’operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per tre mesi.

Da inizio dicembre, però, è rientrato stabilmente in gruppo, ma mister Pioli non lo ha preso in considerazione. Rientrato in campo nell’ultima mezz’ora del match contro l’Atalanta, Musacchio vuole dimostrare di essere ancora valido per la Serie A. Il giocatore arriva a Roma per fare il titolare della difesa a tre, insieme ad Acerbi e Radu. Simone Inzaghi ha avallato l’acquisto ed è pronto a puntare sulla voglia di rivalsa dell’esperto difensore.