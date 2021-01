L’Inter medita sul futuro di Bastoni, punto fermo della difesa di mister Conte: per l’agente è un predestinato, ma la firma sul rinnovo tarda ad arrivare

L’Inter è tornata a sognare in grande. Il successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus ha riportato i nerazzurri a tre punti dalla vetta attualmente occupata dal Milan. Una vittoria arrivata senza concedere nulla agli avversari, grazie ad una prestazione sontuosa della difesa. Ad eccellere – ancora una volta – Alessandro Bastoni, il cui futuro in nerazzurro non è però così scontato.

Inter, rinnovo Bastoni in stand-by

Il difensore dell’Inter – classe 1999 – è una delle scommesse vinte da Antonio Conte, primo allenatore a puntare sul suo talento. Forte fisicamente e impeccabile nella costruzione del gioco, Bastoni ha un contratto in scadenza nel 2023 e le big d’Europa iniziano ad affacciarsi alla finestra. Protagonista di due assist in 15 partite stagionali, il giocatore ha dichiarato che l’Inter è la sua prima scelta, ma non l’unica.

Il giocatore è pronto ad ascoltare anche altre offerte, qualora dovessero arrivare. Il suo agente, Tillo Tinti, ha fatto chiarezza sulla questione in un’intervista a “Radio Rai”: “Sul rinnovo siamo fermi, c’è una situazione economica generale che non è florida“. Poi ha aggiunto: “Bastoni può aspettare, ma è un predestinato. Non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli alla sua età“. Il ragazzo è atteso da un futuro radioso e l’Inter deve correre ai ripari per non lasciarselo sfuggire. Prima che sia troppo tardi.