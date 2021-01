Il futuro di Maurizio Sarri continua a essere in bilico dopo l’esonero da parte della Juventus. Emerge una nuova pista per il tecnico: le ultime novità

Maurizio Sarri è ancora in cerca di un’opportunità che gli permetta nuovamente di emergere. L’allenatore ex Napoli è attualmente ai box e non ha ancora rescisso il contratto con la Juventus a cui è legato fino al giugno 2022. Per il tecnico che ha vinto in bianconero, ma ha sicuramente dato il meglio all’Empoli e poi al Napoli, si apre una nuova pista estera. Di seguito tutte le ultime novità.

Calciomercato, Sarri e la pista Celtic: il pensiero dell’allenatore

Il Celtic sembra avere tutta l’intenzione di cambiare guida tecnica. Neil Lennon è da tempo in discussione, dopo l’eliminazione dai preliminari di Champions League e dall’Europa League. La sconfitta nell’ultimo derby contro il Rangers potrebbe ulteriormente accelerare il cambio in panchina. Maurizio Sarri è molto apprezzato per le idee di gioco, conosce già la lingua e sarebbe uno dei candidati nelle idee del Celtic. L’allenatore, però, è ancora sotto contratto con la Juventus e sembra avere tutta l’intenzione di rifiutare la possibile esperienza in Scozia.