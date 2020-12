Il Torino non sta vivendo un grande momento e pensa alla ‘rivoluzione’: pronto un nuovo tecnico oltre al colpo in attacco

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo il Torino, che occupa attualmente la penultima posizione in classifica in coabitazione con il Genoa dopo le prime 13 giornate di Serie A. I granata sono partiti con l’obiettivo di vivere un campionato tranquillo e provare a sorprendere ma fin qui sono una delle delusioni più grandi.

Un solo successo, quattro pareggi e ben otto sconfitte in questi due mesi, serve una svolta al più presto per non sprofondare sempre più e ritrovare posizioni più serene. Al momento la zona salvezza dista quattro punti e c’è il rischio che il gap aumenti con il passare delle prossime gare.

Calciomercato Torino, con il Napoli ultima spiaggia per Giampaolo, pronto Donadoni. Nuova idea in attacco

Dopo l’avventura sfortunata con il Milan, Marco Giampaolo non sta vivendo un buon inizio neanche a Torino e per questo il suo futuro potrebbe essere in bilico. Mercoledì c’è la complicata sfida contro il Napoli allo Stadio “Maradona” e bisogna cercare l’impresa per migliorare le festività natalizie.

Qualora dovesse arrivare l’ennesimo ko, invece, il presidente Cairo potrebbe anche pensare all’esonero del tecnico. Un’alternativa valida potrebbe essere Donadoni, attualmente senza panchina. Con lui potrebbe esserci anche il colpo Fernando Llorente per l’attacco, soprattutto se dovesse dire addio Simone Zaza.

Lo spagnolo però ha già una mezza parola con la Sampdoria ed è stato cercato anche dal Milan, ma Cairo può provarci.