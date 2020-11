Calciomercato Inter, Mendes porta il sostituto di Lautaro | Sfida alla Juve

Lautaro Martinez sarebbe stato vicino all’addio in estate. Ora al lavoro potrebbe arrivare Jorge Mendez, che penserebbe anche al sostituto

Il futuro di Lautaro Martinez resta sempre in bilico. L’attaccante argentino, ad un passo dal Barcellona nei mesi scorsi, ha scelto di continuare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Ora al lavoro ci sarebbe anche il noto procuratore portoghese, Jorge Mendes, per trovargli una top d’Europa come svelato dal quotidiano spagnolo “Marca”.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: pronto il super colpo, c’è anche la Juve

In questo modo lo stesso potente agente lusitano potrebbe proporre alla società nerazzurra anche il possibile sostituto de “El Toro“. Il profilo più interessante, tra i suoi assistiti, sarebbe quello di Raul Jimenez, che è esploso definitivamente nel calcio che conta indossando la maglia del Wolverhampton. Nelle ultime ore, però, il messicano ha subito un bruttissimo infortunio in seguito ad uno scontro di gioco con David Luiz. In attesa di capire le reali condizioni dell’attaccante, Inter e Juventus restano alla finestra.

Nelle scorse settimane anche la Juventus era molto interessata alle qualità del 29enne attaccante messicano, che ha messo a segno 4 gol nelle prime dieci gare ufficiali in questa stagione. Un duello interessante tra Inter e lo stesso bianconero per arrivare all’ormai esperto centravanti del club inglese.

Il derby d’Italia potrebbe esserci anche fuori dal campo con una possibile ed avvincente trattativa di calciomercato. Tutto ruoterà intorno al futuro di Lautaro Martinez.

