Calciomercato Inter, svolta in difesa | Nome a sorpresa!

Cambia l’obiettivo per la difesa dell’Inter in vista di gennaio: nome a sorpresa, dirigenza nerazzurra all’assalto

La rocambolesca vittoria contro il Torino grazie ad un super Lukaku ha sì esaltato l’attacco dell’Inter di Conte ma allo stesso tempo mostrato preoccupanti fragilità difensive. In tal senso, in vista del calciomercato di gennaio, l’approdo di un nuovo centrale resta la priorità dei dirigenti interisti: pista a sorpresa.

Calciomercato Inter, niente Savic: il piano B di Marotta

Non sarà Stefan Savic, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, il rinforzo di spessore richiesto da Conte per la prossima sessione di mercato. Il centrale dell’Atletico Madrid ha una clausola da 80 milioni ed i ‘Colchoneros’ non intendono fare sconti. Ecco dunque avanzare la candidatura di Aissa Mandi, centrale del Betis Siviglia in scadenza la prossima estate.

Con 7 presenze ed 1 gol, Mandi è diventato uno dei pilastri della squadra di Pellegrini. Il difensore sembra però intenzionato, al di là dei possibili discorsi per il rinnovo, a cercare una nuova sistemazione già a gennaio.

Ecco quindi spuntare l’opzione Inter, con Marotta pronto a farsi avanti nelle prime settimane del 2021.

