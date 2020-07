Calciomercato Napoli, Milik dice ‘no’ | Svolta Juventus

L’attaccante polacco del Napoli destinato a cambiare squadra: su Arkadiusz Milik pressing di Roma e Juventus. C’è la risposta del calciatore

L’esperienza al Napoli di Arkadiusz Milik sembra giunta al capolinea. Secondo quanto trapelato nelle ultime settimane, il calciatore ex Ajax non avrebbe alcune intenzione di rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel giugno del 2021. Probabile, dunque, che in questa estate il nazionale polacco possa cambiare casacca, ma senza allontanarsi dalla Serie A, dove non mancano le pretendenti. Il centravanti partenopeo è finito nel mirino di squadre come Roma e Juventus, in cerca di nuovo uomini di peso da aggregare alle rispettive rose.

Milik, no alla Roma: può ritrovare Sarri

Il calciatore però non è propenso ad accettare l’offerta giallorossa e aspetta che si faccia avanti la Juventus. Anche i bianconeri, come i capitolini, cercano un bomber di razza dal momento che Gonzalo Higuain è destinato a lasciare il club. Per Maurizio Sarri potrebbe ripetersi così quanto già accaduto negli anni addietro, quando era tecnico del Napoli: via il ‘Pipita’ e dentro Milik. Per il club campano sarà quasi impossibile trattenere la punta, che sembra avere tanta voglia di iniziare una nuova ed avvincente avventura altrove.

Magari, per Milik, sarà ancora la Serie A il terreno in cui mettere in mostra tutte le proprie doti, dopo i primi sfortunati anni partenopei caratterizzati da importanti infortuni. Il classe 1994 spera che la sua svolta possa essere a tinte bianconere.

