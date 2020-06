Juventus, infortunio De Sciglio | Il comunicato ufficiale

Ecco l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto De Sciglio dopo l’infortunio muscolare contro il Bologna

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha comunicato che “Mattia De Sciglio, a seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel corso della partita di Bologna, oggi è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il prossimo controllo è previsto tra circa 10 giorni”. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti da parte del club bianconero.

Juventus, De Sciglio ko: emergenza terzini

Per il terzino bianconero si prevede però uno stop di non poco conto. Gli ulteriori esami a cui si sottoporrà aiuteranno a fare chiarezza sui tempi di recupero, che in ogni caso non saranno inferiori alle due settimane. Un vero e proprio grattacapo per Maurizio Sarri, che dovrà rinunciare anche ad Alex Sandro per una ventina di giorni circa. Dal reparto infortunati però possono tirare un sospiro di sollievo Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini. Entrambi sono in fase di recupero e potranno tornare a disposizione del tecnico toscano nel giro di qualche giorno, probabilmente già a partire dal prossimo impegno di campionato.

