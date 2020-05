Calciomercato Juventus, addio Higuain | Ipotesi Ligue 1

Calciomercato Juventus, spunta una nuova pista per il futuro di Gonzalo Higuain: un gioco di incastri può portarlo in Ligue 1

Gonzalo Higuain, dopo la lunga permanenza in Argentina, sta per tornare in Italia. La Juventus attende il rientro del ‘Pipita’, per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri per la parte finale della stagione. Nelle scorse settimane si era ipotizzato che il giocatore potesse anche, a sorpresa rimanere nel suo paese. Nessuna rottura clamorosa, ma il suo futuro sembra ugualmente segnato. Il contratto è in scadenza nel 2021, l’accordo per il rinnovo pare non esserci. Dunque, è possibile l’addio al termine di questa stagione, per far sì che i bianconeri non lo perdano a zero la prossima estate.

Calciomercato Juventus, assalto del Marsiglia a Higuain

Gli sviluppi particolari del prossimo calciomercato potrebbero portare Higuain in Francia. Il Marsiglia programma infatti una vera e propria rivoluzione. Alle viste un possibile cambio di proprietà, con la cessione del club al miliardario saudita Al-Walid ben Talal. Rumours rinfocolati da un tweet ‘sospetto’ di Karim Djaziri, ex agente di Benzema, che ha parlato di Marsiglia ‘presto araba’.

Il cambio di proprietà potrebbe portare in panchina Mauricio Pochettino come sostituto di Villas-Boas. L’intenzione del club sarebbe dare una svolta rilanciandosi con il manager argentino. A quel punto, l’obiettivo numero uno per l’attacco, qualora si vincesse il duello con il Newcastle per l’ex Tottenham, sarebbe proprio Higuain. La Juventus, in quel caso, chiederebbe non meno di 18 milioni di euro per la cessione: si tratta della cifra che grava ancora a bilancio per il cartellino dell’attaccante.

