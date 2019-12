Calciomercato Milan, non solo Ibra: si sogna un altro ritorno

Il calciomercato del Milan nel 2020 potrebbe essere all’insegna della nostalgia: dopo Ibrahimovic, Maldini studia un altro clamoroso ritorno

Il Milan ha chiuso nel modo peggiore, con il netto 5-0 di Bergamo, il suo 2019. Gennaio, però, riporta il sorriso ai tifosi e dirigenti rossoneri. Dopo il ritorno in pompa magna di Zlatan Ibrahimovic, la società di via Aldo Rossi non intende fermarsi e potrebbe dare l’assalto ad un altro Big: tutti gli scenari rossoneri per il 2020.

Calciomercato Milan, svolta in difesa: si studia un altro ritorno

Un sogno mai accantonato nella mente dei milanisti e della società di Elliott. La squadra di Pioli, carente sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, si affiderà al carisma di Zlatan Ibrahimovic nella disperata rincorsa al quarto posto adesso lontano ben 14 punti. Lo svedese però potrebbe non essere l’unico botto del 2020 rossonero: in tal senso, riprende quota l’opzione Thiago Silva. Con Duarte ai box e Caldara che ancora non è tornato a pieno regime, in casa rossonera si tiene d’occhio la situazione contrattuale del brasiliano in scadenza a giugno con il Psg.

Thiago non ha mai nascosto il suo legame con i colori rossoneri e, a 35 anni, potrebbe tornare a vestire i colori del ‘Diavolo‘ per una qualificazione alla prossima Champions che sa di impresa. Il Milan potrebbe puntarci subito, anche grazie all’apporto di Zlatan che potrebbe convincere l’ex compagno, sia al Psg che in rossonero, a tornare in quel di Milanello. Più semplice l’ipotesi a parametro zero, a giugno, soprattutto in caso di quarto posto raggiunto dalla squadra di Pioli.

Milan, operazione nostalgia: dopo Ibra, sogno Thiago Silva

Thiago Silva (Getty Images)Un’operazione all’apparenza decisamente più complicata quella riguardante l’ex numero 33 che nel 2020 lascerà il Psg. Pare lontana l’ipotesi di un rinnovo con il club parigino che intende puntare su altri profili per svecchiare la difesa di Tuchel. Il Milan, come anticipato nelle scorse settimane, starebbe pensando alla cessione di Paqueta proprio al Psg, vista l’enorme stima del ds Leonardo nei confronti della mezzala brasiliana. Proprio l’ex Flamengo potrebbe rappresentare l’apertura del Psg alla cessione di Thiago già a gennaio, anche se il Milan sarebbe intenzionato ad incassare solo cash, da reinvestire sul mercato, per la cessione di Paqueta. Situazione in divenire: Ibrahimovic ha aperto la strada, adesso la palla passa a Thiago Silva. Il ritorno, in questo momento, pare lontano dall’essere utopia.

S.C