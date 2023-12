Monica incanta i fan: scollatura da capogiro

Monica Bertini sa sempre come far impazzire i suoi fan, sia tramite la sua bellezza mozzafiato che con i vestitini da urlo che indossa

La presentatrice di Mediaset è ormai una delle più ricercate sui social, con quel perfetto abbinamento tra sensualità e bravura. Una vera numero uno del settore che i tifosi non possono fare a meno di esaltare.

In molti la considerano la giornalista sportiva italiana più sexy del momento. Monica Bertini ha conquistato davvero tutti, perché oltre che bellissima è anche molto brava. D’altronde la passione per il calcio nasce da lontano ed è stata alimentata anche dalle scelte di vita. Per oltre dieci anni, infatti, la giornalista nativa di Parma è stata sposata con l’ex calciatore Giovanni La Camera.

I due si sono separati da qualche tempo, pur mantenendo un ottimo rapporto. La Bertini attualmente frequenta il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, ma sulla sua privacy mantiene sempre il massimo riserbo. Poco appariscente dal punto di vista del gossip, molto di più per quanto concerne gli scatti sui social. Si perché Monica sa come far impazzire i suoi fan, che a migliaia la seguono su Instagram.

La conduttrice di Pressing – Serie A si presenta ogni volta con un vestito diverso, mostrando al massimo le sue straordinarie forme.

Monica Bertini, la sua bellezza è dirompente: scollatura da urlo su Instagram – FOTO

Pur avendo compiuto i 40 anni, Monica Bertini dà ancora del gran filo da torcere alle sue colleghe più giovani, anzi, più il tempo passa e più dimostra di essere in forma. Per la presentatrice, passata attraverso le esperienze di Sportitalia e Sky prima di arrivare a Mediaset, la mise indossata è sempre qualcosa di molto importante. Questione di stile e gusto che di certo non le manca e che soprattutto non fa mai mancare nei suoi post.

L’ultima foto postata su Instagram la mostra con una generosissima scollatura, impreziosita da un bellissimo vestito nero e con un sorriso da mille e una notte.

A proposito di stile, lei stessa ha accompagnato a questo scatto una bellissima citazione come didascalia: “C’è un’eleganza, quella dell’animo, che non si insegna né si apprende facilmente, si possiede e basta”. Tutti i suoi fan sono concordi nel dire che lei la possiede senza dubbio e questo non può che renderla ancora più affascinate agli occhi di chi guarda.