Ferrari ancora una volta bastonata: il sogno rimonta di Leclerc è già svanito

La Ferrari sta attraversando una stagione davvero complicata e ancora una volta Leclerc deve ricevere una brutta notizia

Le ambizioni frustrate del pilota monegasco sono strettamente legate ad una SF-23 lontanissima dalla Red Bull. Dopo il podio di Spa non è il caso di farsi strane idee, vista anche la concorrenza.

Dopo aver chiuso il campionato piloti in seconda posizione lo scorso anno (sul filo di lana ad Abu Dhabi), Charles Leclerc aveva altri programmi per questa stagione. Il pilota monegasco della Ferrari era partito con il massimo delle ambizioni, specie considerando quelli che erano i test al simulatore. La SF-23 pareva essere al livello della RB19 e ci si augurava una lotta serrata sino all’ultimo Gran Premio.

Purtroppo nulla di tutto ciò si è avverato e oltre a veder fuggire la Red Bull e Verstappen, a Maranello si sono dovuti preoccupare della crescita degli altri avversari. Oltre alla Mercedes, infatti, nel 2023 sono venute fuori anche l’Aston Martin e la McLaren. Alonso ha cominciato alla grande il campionato a suon di podi, mentre Norris è riemerso sul podio a Silverstone.

Lo sviluppo delle altre monoposto in lotta per la piazza d’onore nella classifica dei costruttori sembra procedere meglio che a Maranello e ora arrivare dietro alla Red Bull non sarà così semplice. Il terzo posto agguantato da Leclerc a Spa ha fatto comunque ben sperare tutti i tifosi della Rossa.

Formula 1, Leclerc sogna il terzo posto nel Mondiale: secondo i bookmaker è davvero dura

Leclerc ha come obiettivo quello di arrivare sul podio della classifica piloti, magari proprio dietro ai due alfiere della Red Bull. Essere il migliore dei normali sarebbe giù un grandissimo risultato, in grado di dare fiducia anche in vista della prossima stagione.

Il problema è che per ottenere questo piazzamento bisognerà tirar fuori una seconda parte di stagione quasi immacolata. I bookmaker, come ad esempio GoldBet, non credono tanto a questa ipotesi e danno il monegasco sfavorito rispetto ai competitor. D’altronde, eccetto l’ultimo Gran Premio, i risultati non sembrano affatto avallare questa possibilità.

La lotta al titolo Mondiale è ovviamente un discorso nelle sole mani di Verstappen, il cui podio si può giocare alla “modica” quota di 1.01. Dietro di lui troviamo Sergio Perez (1.35), poi Lewis Hamilton (3.25) e Fernando Alonso (13.00).

Prima di Leclerc ci sono anche Lando Norris (61.00) e George Russell (in realtà appaiato a quota 81.00). Dietro di loro chiude il gruppo dei pretendenti Carlos Sainz, a 101.00 volte la posta.