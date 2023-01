HIGHLIGHTS | Gol e spettacolo a Torino, ma solo un pari per la Juve

La Juventus non va oltre il pareggio contro l’Atalanta: all’Allianz Stadium termina 3-3, il distacco dalla Champions è ampio dopo il -15

Tanti gol a Torino, ma la Juventus non riesce a vincere. Dopo la pesante sconfitta di Napoli, è arrivato soltanto un pari ricco di reti all’Allianz Stadium: contro l’Atalanta termina 3-3 con Lookman in uno stato di forma impressionante. Bene i bergamaschi in quest’avvio del 2023 segnando con costanza dopo l’8-2 inflitto alla Salernitana. Dopo il -15 in classifica come penalizzazione, il distacco dalla Champions per la compagine bianconera è sempre molto ampio. Per i padroni di casa gol di Di Maria, Milik e Danilo.

Ecco il tabellino del match:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic (61′ Chiesa); Di Maria (74′ Miretti), Milik (74′ Kean). A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Cuadrado, Paredes, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino (15′ Demiral), Scalvini; Hateboer, Ederson, De Roon, Maehle; Lookman, Højlund, Boga (66′ Pasalic). A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Okoli, Zortea, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Reti: 5′ Lookman (A), 25′ rig. Di Maria (J), 35′ Milik (J), 46′ Maehle (A), 53′ Lookman (A), 65′ Danilo (J)