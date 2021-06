Calciomercato Milan, lavori in corso | Contatti con Cristante

Il Milan avrebbe avviato i contatti per il ritorno di Bryan Cristante: il centrocampista della Roma è ora impegnato con l’Italia

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo con un nuovo colpo, dando la possibilità a Stefano Pioli di avere un’alternativa in più davanti alla difesa. Una sorta di jolly capace anche di giocare in difesa, come Bryan Cristante. Attualmente alla Roma, ha militato nel Milan da giovanissimo, passando poi al Benfica. Nell’ultima stagione ha disputato 34 partite in Serie A, segnando anche un gol, ma giocando per la maggior parte da difensore centrale. E il Milan starebbe lavorando a quello che sarebbe un ritorno gradito alla dirigenza, nel pieno della sua maturità calcistica e con una discreta esperienza.

Milan, si lavora al colpo Cristante

Secondo quanto riferito dal giornalista Rudy Galetti su Twitter, infatti, il Milan ha avviato i contatti con l’entourage di Cristante. Il profilo del centrocampista italiano piace molto, e sono in corso delle valutazioni per capire se ci sono margini per aprire una trattativa. Ora è impegnato con l’Italia per Euro 2020. Cristante con la maglia del Milan ha giocato 5 partite segnando anche un gol, il primo nel calcio dei grandi. Poi è stato acquistato dal Benfica all’età di 19 anni. Ad oggi, la Roma lo valuta intorno ai 15-20 milioni di euro: un colpo che rientrerebbe nei parametri dei rossoneri.