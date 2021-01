L’Inter guarda in Serie A per l’attaccante da regalare ad Antonio Conte ma si inserisce il Torino

L’Inter continua a cercare un attaccante per rendere completo il reparto offensivo. I nomi che circolano sono diversi ma l’unico vero centravanti di ruolo, il tanto cercato vice Lukaku è stato individuato solo in Felipe Caicedo. Per l’ecuadoriano è atteso un incontro tra nerazzurri e Lazio in settimana.

Gli altri nomi in lista non corrispondono esattamente alle caratteristiche del centravanti, ma più a delle seconde punte che possano anche rivelarsi delle comode alternative a Lautaro Martinez. Per giorni è circolato il nome di Eder che rappresenterebbe un ritorno dopo la sua esperienza in nerazzurro dal 2016 al 2018. L’altro calciatore nei piani di Marotta e Ausilio è Gervinho, giocatore che quest’anno ha punito proprio l’Inter a San Siro con una doppietta.

Calciomercato Inter, Gervinho conteso dal Torino

L’ivoriano potrebbe rientrare in una trattativa che riguarda anche Andrea Pinamonti che ha bisogno di spazio per trovare continuità. L’attaccante del Parma, però, è al centro di un incrocio di attaccanti ed è ambito da diverse squadre di Serie A, tra cui il Torino che è alla disperata ricerca di un centravanti per affiancare Belotti.

Il primo obiettivo dei granata è Christian Kouame ma la Fiorentina ha alzato un muro e difficilmente si priverà dell’ex Genoa, almeno non per cederlo a squadre italiane. Il Torino sta pensando anche a Roberto Inglese ma Gervinho è la pista più calda. L’Inter potrebbe arrivare prima del Toro e regalare ad Antonio Conte un altro attaccante, anche se la pista Caicedo potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni e lasciare, quindi, via libera al club di Urbano Cairo.