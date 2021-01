Giampaolo è pronto a salutare il Torino e Cairo ha provato a sondare la disponibilità di Spalletti per allenare i granata

Momento di riflessione in casa Torino per il futuro di Marco Giampaolo. Il pareggio con lo Spezia, in una partita giocata in superiorità numerica dall’ottavo minuto di gioco, ha infastidito Cairo. Oramai il tecnico abruzzese ha esaurito i bonus e l’esonero sembra inevitabile.

Calciomercato Serie A, esonero in arrivo

La lista dei possibili successori è composta da tre nomi: Donadoni, Nicola e Andreazzoli, col primo che rappresenterebbe la scelta più onerosa. Intanto, però, Cairo ha provato il colpo a sorpresa: tra i tecnici italiani liberi c’è Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter e in attesa di una nuova chiamata. Il presidente granata avrebbe sondato la sua disponibilità, salvo ricevere un rifiuto.

Un’idea azzardata, visto l’ingaggio del tecnico ex Inter, ma che avrebbe potuto un risvolto inaspettato, per permettere a Spalletti di rimettersi in gioco con una squadra che ha dei valori tecnici non ancora espressi.